Генпрокуратура Азербайджана задержала лицо, финансирующее терроризм (версия 2)

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БАКУ/Trend/ - Генеральная прокуратура Азербайджана и Служба государственной безопасности продолжают предпринимать необходимые шаги по предотвращению угроз и подрывной деятельности, направленных против общественной безопасности страны, а также по установлению и привлечению к ответственности виновников.

Как сообщили во вторник Trend в пресс-службе Генеральной прокуратуры, в ходе оперативно-следственных мероприятий возникли основательные подозрения в том, что Мамедов Габиль Амрах оглу, получив убежище в Германии, во избежание ответственности за хищение чужого имущества в крупных размерах путем обмана и злоупотребления доверием в 2015-2017 годах, готовил на территории Азербайджана террористов и открыто призывал к террористическим действиям.

В ходе следствия, начатого в Следственном управлении по тяжким преступлениям Генпрокуратуры, возникли основательные подозрения в том, что Мамедов создав группу из ранее судимых за конкретные уголовные преступления единомышленников, с целью нарушения общественной безопасности в Азербайджане, создания паники среди населения, совершения террористических актов, в 2019 году в соцсетях распространял видеоролики с призывами организовывать вооруженные массовые акции, убивать во время этих акций должностных лиц, представляющих органы власти Азербайджана, в том числе сотрудников полиции, сжигать их дома.

В ходе проведенного следствия возникли основательные подозрения в том, что Мамедов различными путями отправлял своим доверенным лицам, в том числе близкому знакомому Ахмедову Ниямеддину Ариф оглу, денежные средства для поддержки преступных действий против государства и власти. Последний зная, что эти средства будут использованы на финансирование терроризма, хранил их у себя. Однако Габиль Мамедов , по независящим от него причинам, не смог завершить заявленные в своих выступлениях теракты.

В связи с вышеуказанными фактами, в отношении Габиля Мамедова избрана мера пресечения в виде ареста, он объявлен в международный розыск в качестве подозреваемого в совершении преступлений, предусмотренных соответствующими статьями УК Азербайджана. В направлении его экстрадиции в Азербайджан осуществляются надлежащие правовые процедуры.

Ниямеддин Ахмедов привлечен к уголовной ответственности по статье 214-1 УК Азербайджана (финансирование терроризма), и в его отношении избрана мера пресечения в виде ареста.

В Генпрокуратуре отметили, что необходимые мероприятия по пресечению всех противоправных действий, направленных против интересов государственности, достигнутых в стране устойчивой общественно-политической стабильности и процветания, а также с целью выявления и привлечения к ответственности совершивших такие действия лиц, будут продолжены и в будущем.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)