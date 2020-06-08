МВД: Задержаны 11 человек, забросавших предметами сотрудников полиции в Баку (ВИДЕО)

БАКУ/Trend/ - Проводя 7 июня контроль над соблюдением ужесточенного особого карантинного режима, сотрудники полиции задержали во дворе одного из домов в Ясамальском районе лицо, нарушавшее правила. Группа жильцов, проживающих в этом здании, стали бросать с балконов и окон различные предметы на сотрудников полиции, выкрикивая оскорбления и ругань в их адрес, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на МВД.

Тем не менее, сотрудники полиции проявили выдержку, и предприняли административную меру в отношении этого лица, нарушившего карантинный режим. В ходе проведенных расследований были установлены личности 11 человек, забросавших стражей правопорядка различными предметами. Они были задержаны и доставлены в территориальный орган полиции для проведения соответствующего расследования.

В настоящее время продолжаются необходимые расследования для дачи правовой оценки их деяниям.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Гюнель Зейналова)