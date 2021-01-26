МЧС Азербайджана завершил поисково-спасательные работы на месте взрыва в Хырдалане

БАКУ /Trend/ - Учитывая, что под завалами в Хырдалане больше не осталось людей, МЧС Азербайджана завершил поисково-спасательные работы, сообщили во вторник Trend в МЧС.

Отметим, что из под завалов двухэтажного частного дома, в котором вчера произошел взрыв, было спасено 6 человек, а также извлечены тела 2 человек, которые были переданы по назначению.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Надир Насиров)