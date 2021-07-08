В Физули 2 человека подорвались на мине

БАКУ /Trend/ - Два гражданских лица, которые незаконно проникли на освобожденные территории Азербайджана, подорвались на мине.

Как сообщили в четверг Trend в пресс-службе МВД, несмотря на неоднократные предупреждения, люди по-прежнему пытаются незаконно проникнуть на освобожденные территории, в результате чего они подрываются на минах, погибают или получают увечья.

Восьмого июля жители Физулинского района Нуру Нуриев и Эльнур Гашимов, незаконно проникнув на территорию села Ашагы Абдурахманлы в обход контрольных постов, подорвались на противопехотной мине, в результате чего получили тяжелые ранения.

В настоящее время сотрудники полиции, военнослужащие Внутренних войск и специалисты Агентства Азербайджана по разминированию принимают неотложные меры по их транспортировке на безопасную территорию.

Отметим, что подорвавшийся на мине Нуру Нуриев в феврале нынешнего года был задержан сотрудниками полиции при попытке незаконно проникнуть на освобожденные территории и арестован в административном порядке на 30 суток.

(Автор: Самир Али. Перевод: Турал Гараджаев. Редактор: Константин Шапиро)