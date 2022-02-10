В Ходжавенде обнаружены артиллерийские снаряды (ФОТО/ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - Сотрудники органов внутренних дел Азербайджана продолжают проводить мероприятия по обнаружению оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ на освобожденных территориях.

Как сообщили Trend в Бардинской региональной группе пресс-службы МВД, в ходе мероприятий, проведенных сотрудниками Ходжавендского РОП, на брошенной армянами боевой позиции в районе села Зогалбулаг были обнаружены 11 боевых артиллерийских снарядов и ящик пороха, принадлежавшие армянской армии.

(Автор: Самир Али. Перевод: Нубар Кулузаде. Редактор: Константин Шапиро)