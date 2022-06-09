Распространена информация о состоянии отравившихся донером в Шамкире

БАКУ /Trend/ - Вчера в Шамкире отравились донером десять человек.

Как сообщили в Объединении по управлению медицинскими подразделениями (TƏBIB) в ответ на запрос Trend, 8 июня около 22:50 в Шамкирскую центральную районную больницу были госпитализированы после употребления в пищу донера десять человек.

Им была оказана необходимая медицинская помощь, состояние госпитализированных оценивается как стабильное. После завершения необходимого обследования планируется выписать их во второй половине дня на амбулаторное лечение.

(Перевод: Фидан Мустафаева)