В Хызы обнаружены снаряд «Град» и авиабомба (ФОТО/ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - На территории Хызинского района обнаружены боеприпасы.

Как сообщили Trend в четверг в МЧС, на горячую линию "112" поступила информация об обнаружении взрывоопасного предмета на территории села Агдере Хызинского района.

На основании полученной информации на место происшествия незамедлительно была привлечена оперативная группа по разминированию Службы спасения особого риска МЧС.

После того, как находившиеся на территории люди вместе с сотрудниками правоохранительных органов были отведены на безопасное расстояние, пиротехниками при осмотре места происшествия были обнаружены один снаряд "Град" 9м 22с без боеголовки, одна авиабомба ТАБ-50, пригодная для боевого применения.

На место происшествия также были привлечены сотрудники войск гражданской обороны МЧС и Агентства по разминированию.

Снаряды были изъяты для обезвреживания сотрудниками Службы спасения особого риска МЧС.

В ходе дополнительных поисков на месте происшествия и прилегающей к нему территории не было обнаружено никаких других опасных или подозрительных предметов.

(Перевод: Фидан Мустафаева)