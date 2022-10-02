Состояние подорвавшегося на мине рабочего в Ходжавенде стабильное (Обновлено)

БАКУ /Trend/ - Второго октября 2022 года в неразминированном районе на территории освобожденного села Тагаверд Ходжавендского района взорвалась противопехотная мина.

Как сообщили Trend в пресс-службе Агентства Азербайджанской Республики по разминированию, в результате инцидента пострадал житель Сабирабадского района Керимзаде Расим Нусрат оглы, 2002 года рождения. На правой ноге потерпевшего ампутировали несколько пальцев. Его состояние стабильное.

Агентство еще раз призывает граждан быть ответственными, не отклоняться от обозначенных маршрутов и не входить в опасные зоны.

12:46 (GMT+4) 2 октября около 11 часов в Ходжавендскую районную прокуратуру поступила информация о том, что Расиф Керимзаде, 2002 года рождения, подорвался на мине на территории освобожденного села Тагаверд района.

Как сообщили Trend в пресс-службе районной прокуратуры, предварительное расследование показало, что Расиф Керимзаде, работавший во время ремонтно-строительных работ в этом районе, получил телесные повреждения различной степени тяжести в результате подрыва на мине.

В настоящее время Ходжавендская районная прокуратура проводит расследование по данному факту.

12:22 (GMT+4) В Ходжавенде один человек получил ранения в результате подрыва на мине.

Как сообщили Trend в пресс-службе Агентства Азербайджанской Республики по разминированию, второго октября 2022 года на не разминированной территории освобожденного села Тагаверд Ходжавендского района взорвалась противопехотная мина.

В результате инцидента пострадал житель Сабирабадского района Керимзаде Расим Нусрат оглы, 2002 года рождения.

Агентство Азербайджанской Республики по разминированию проводит расследование в связи с инцидентом, общественности будет предоставлена дополнительная информация о результатах расследования.