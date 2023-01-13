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В Ходжавенде взорвался боеприпас, есть погибший (Дополнено)

Происшествия Материалы 13 января 2023 17:35 (UTC +04:00)

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Добавлены подробности (первая версия опубликована в 17:05)

БАКУ /Trend/ - В результате взрыва боеприпаса на территории Ходжавендского района погиб 1 человек.

Как сообщили в пятницу Trend в пресс-службе МВД Азербайджана, инцидент произошел сегодня в районном поселке Агбурун.

Эльшан Гумбатов, 1971 года рождения, пасший скот на этой территории, обнаружил боеприпас, который и взорвался у него в руке. В результате взрыва Гумбатов погиб на месте.

Сотрудники правоохранительных органов находятся на месте происшествия, ведется расследование.

(Перевод: Фидан Мустафаева)

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