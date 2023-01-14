Пожар в жилом доме в Гусаре унес жизни двух человек

БАКУ /Trend/ - В селе Ени хаят Гусарского района произошел пожар.

Как сообщили в субботу Trend в МЧС Азербайджана, на первом этаже двухэтажного дома площадью 280 кв.м. сгорели 2 комнаты и балкон, на втором этаже - 2 комнаты и кровля.

В ходе осмотра места происшествия пожарные обнаружили обгоревшие тела двух человек, одно из них принадлежит ребенку. Остальная часть дома была защищена от пожара. Пожар был ликвидирован силами подразделений Службы пожарной охраны МЧС.

В связи с инцидентом соответствующие органы проводят расследование.

(Перевод: Фидан Мустафаева)