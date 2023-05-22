По сотрудникам Госслужбы экологической безопасности Азербайджана был открыт огонь при исполнении ими служебных обязанностей

БАКУ /Trend/ - В ходе очередных контрольных мероприятий, проведенных сотрудниками Государственной службы экологической безопасности в целях предотвращения случаев незаконной охоты, связанных с мораторием на рыбную ловлю в водоемах Азербайджана, были выявлены синтетические сети, используемые для рыбной ловли на Агстафачайском водохранилище. Во время изъятия сетей по сотрудникам службы был открыт огонь из огнестрельного оружия.

Как сообщил в понедельник Trend начальник Государственной службы экологической безопасности министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана Хикмет Ализаде, неизвестный открыл огонь с берега, в результате чего была повреждена лодка, а главный специалист управления Яшар Мамедов получил ранение.

"Для установления личности стрелявшего и принятия в отношении него соответствующих мер было предпринято обращение в отделение полиции Газахского района. В настоящее время проводится расследование", - сказал он.