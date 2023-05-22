Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Азербайджан
  3. Происшествия

По сотрудникам Госслужбы экологической безопасности Азербайджана был открыт огонь при исполнении ими служебных обязанностей

Происшествия Материалы 22 мая 2023 16:19 (UTC +04:00)
По сотрудникам Госслужбы экологической безопасности Азербайджана был открыт огонь при исполнении ими служебных обязанностей

Читайте Trend в

Фарид Зохрабов
Фарид Зохрабов
Все материалы

БАКУ /Trend/ - В ходе очередных контрольных мероприятий, проведенных сотрудниками Государственной службы экологической безопасности в целях предотвращения случаев незаконной охоты, связанных с мораторием на рыбную ловлю в водоемах Азербайджана, были выявлены синтетические сети, используемые для рыбной ловли на Агстафачайском водохранилище. Во время изъятия сетей по сотрудникам службы был открыт огонь из огнестрельного оружия.

Как сообщил в понедельник Trend начальник Государственной службы экологической безопасности министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана Хикмет Ализаде, неизвестный открыл огонь с берега, в результате чего была повреждена лодка, а главный специалист управления Яшар Мамедов получил ранение.

"Для установления личности стрелявшего и принятия в отношении него соответствующих мер было предпринято обращение в отделение полиции Газахского района. В настоящее время проводится расследование", - сказал он.

Тэги:
Лента

Лента новостей

Читать все новости