ВС Армении обстреляли позиции азербайджанской армии в Лачинском направлении (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - 7 июня в 22:45 подразделения вооруженных сил Армении с позиций в направлении населенного пункта Брун района Гаракильсе подвергли обстрелу из стрелкового оружия позиции Азербайджанской Армии в направлении населенного пункта Ахмедли Лачинского района, сообщает в четверг Trend со ссылкой на министерство обороны Азербайджана.

8 июня в 07:40 члены незаконных армянских вооруженных формирований на территории Азербайджана, где временно размещены российские миротворцы, подвергли обстрелу позиции Азербайджанской Армии в направлении города Шуша.

Подразделениями Азербайджанской Армии были приняты адекватные ответные меры в указанных направлениях.

Кроме того, члены незаконных армянских вооруженных формирований под видом сельскохозяйственных работ предприняли попытку установить долговременные фортификационные сооружения перед позициями нашей Армии в Ходжалинском направлении.

В результате неотложных мер, принятых подразделениями Азербайджанской Армии, работы были немедленно остановлены.