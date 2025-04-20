Пожар на одном из объектов в Баку потушен (ФОТО/ВИДЕО) (Обновлено)

БАКУ /Trend/ - Благодаря необходимым и срочным мерам, принятым министерством по чрезвычайным ситуациям, пожар, возникший на объекте, расположенном в Бинагадинском районе города Баку, был полностью потушен.

Как сообщает Trend со ссылкой на МЧС, в результате пожара сгорел склад, принадлежащий маркету.

Оставшаяся часть склада была защищена от пожара, и удалось предотвратить распространение огня на другие объекты.

15:58 (GMT+4) Пожар, вспыхнувший на объекте в Бинагадинском районе Баку, был локализован благодаря оперативному вмешательству сил МЧС.

Как сообщает Trend со ссылкой на министерство, в настоящее время проводятся мероприятия по полной ликвидации пожара.

15:41 (GMT+4) На горячую линию «112» МЧС поступила информация о пожаре на объекте, расположенном в Бинагадинском районе города Баку.

Как сообщает Trend со ссылкой на министерство, на место происшествия незамедлительно были направлены силы Государственной противопожарной службы МЧС.

Благодаря оперативному вмешательству подразделений пожарной охраны распространение пожара удалось предотвратить.

В настоящее время проводятся мероприятия по полной ликвидации пожара.