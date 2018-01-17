Международная кризисная группа: Новая эскалация в зоне нагорно-карабахского конфликта может привести к региональной катастрофе

БАКУ /Trend/ - Новая эскалация в зоне армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта может привести к региональной катастрофе.

Об этом говорится в статье руководителя программы Международной кризисной группы по Европе и Центральной Азии Магдалены Гроно под названием "Политика и безопасность держат друг друга в заложниках в Нагорном Карабахе".

«Появились новые надежды на то, что дипломатия может предотвратить новую эскалацию, которая в худшем случае может спровоцировать региональную катастрофу», - отмечает Гроно.

Говоря о предстоящей встрече глав МИД Азербайджана и Армении, которая пройдет 18 января, она отметила, что стороны также обсудят вопрос увеличения числа наблюдателей ОБСЕ в зоне конфликта.

Но если встреча будет непродуктивной, это приведет к новым разочарованиям дипломатией, добавила она.

Конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

(Автор: Ляман Зейналова. Редактор: Ирина Парфёнова)

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