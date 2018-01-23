Замглавы МИД России и представитель ООН обсудили нагорно-карабахский конфликт

23 января 2018 14:56 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - Статс-секретарь – заместитель министра иностранных дел России Григорий Карасин и исполняющий обязанности сопредседателя Женевских дискуссий по Закавказью от ООН Левент Билман обсудили армяно-азербайджанский нагорно-карабахский конфликт.

Об этом говорится в сообщении, размещенном во вторник на сайте МИД России.

«В ходе беседы была затронута проблематика урегулирования конфликтов. Особое внимание было уделено Женевским дискуссиям по безопасности и стабильности в Закавказье», - говорится в сообщении.

Как сообщается, стороны также обсудили общие вопросы мира и безопасности с упором на роль ООН в предотвращении конфликтов.

Отметим, что конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

(Автор: Ляман Зейналова. Редактор: Хазар Ахундов)

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