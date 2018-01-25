Венгрия поддерживает урегулирование нагорно-карабахского конфликта в рамках территориальной целостности Азербайджана – посол (Эксклюзив)

БАКУ /Trend/ - Армяно-азербайджанский нагорно-карабахский конфликт должен быть урегулирован на основе полного уважения территориальной целостности Азербайджана, сказал в интервью газете Azernews посол Венгрии в Азербайджане Виктор Седеркеньи.

«Твердая позиция Венгрии заключается в том, что конфликт должен быть решен мирным путем на основе полного уважения суверенитета и территориальной целостности Азербайджана», - сказал он.

Дипломат напомнил, что в декларации, принятой по итогам саммита "Восточного партнерства", состоявшегося 24 ноября прошлого года, ЕС вновь подтвердил свою поддержку территориальной целостности, независимости и суверенитета всех стран-партнеров.

«Участники саммита призвали к возобновлению усилий по содействию мирному решению на основе международного права неурегулированных конфликтов в регионе», - добавил Седеркеньи.

Отметим, что конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

(Автор: Ляман Зейналова)

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