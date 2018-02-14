Армения должна понять, что военная оккупация территорий Азербайджана не является решением конфликта - МИД (версия 2)

14 февраля 2018 20:02 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Армения, наконец, должна понять, что военная оккупация территорий Азербайджана не является решением конфликта и никогда не даст желаемого политического результата.

Об этом в среду сказал Trend глава пресс-службы МИД Азербайджана, комментируя продолжающуюся оккупацию азербайджанских земель и армянский агрессивный сепаратизм.

Гаджиев отметил, что в этом году исполняется 30 лет, как в конце 80-х годов прошлого века в Нагорно-карабахском регионе Азербайджана начался армянский агрессивный сепаратизм.

"Как известно, в начале 1988 года Армения открыто предъявила претензии по Нагорно-карабахской автономной области (НКАО) и активно поддержала агрессивный сепаратизм. До этих заявлений были совершены нападения на азербайджанцев, проживавших в Нагорном Карабахе и Армении, и такого рода действия привели к потерям среди гражданского населения и потоку азербайджанских беженцев и вынужденных переселенцев. Таким образом, в конце 1980-х годов более 200 тысяч азербайджанцев были насильственно изгнаны из Армении. Кроме того, более 40 тысяч коренного азербайджанского населения подверглось этническим чисткам и террористическим атакам", - сказал Гаджиев.

"Первого декабря 1989 года Верховный совет Армянской ССР на заседании принял незаконное решениео присоединении Нагорного Карабаха к Армянской ССР. Но 10 января 1990 года президиумом Верховного совета СССР было принято решение о несоответствии Конституции СССР актов, принятых Армянской ССР по Нагорному Карабаху, и присоединение Нагорного Карабаха к Армении было объявлено незаконным. 30 августа 1991 годаАзербайджан принял декларацию о восстановлении государственной независимости, и 18 октября и 29 декабря 1991 года она была официально утверждена", - сказал Гаджиев.

По его словам, все это показывает, что еще в тот период на конституционном уровне было подтверждено, что отделения Нагорного Карабаха в одностороннем порядке без разрешения Азербайджана противоречит советским законам.

Факт того, что Нагорный Карабах является неотъемлемой частью Азербайджан, сказал глава пресс-службы МИД, подтвержден в соответствующих резолюциях Совета Безопасности ООН, и данная позиция неоднократно высказывалась на международном уровне.

Гаджиев сказал, что решение конфликта возможно исключительно в рамках международно признанных границ, суверенитета и территориальной целостности Азербайджана.

"Азербайджан еще раз требует от Армении остановить этническую чистку, принять конструктивное участие в процессе урегулирования конфликта, выполнить взятые на себя обязательства и вывести свои войска с территорий Азербайджана вместо пустой траты времени на поиски мнимых исторических аргументов для оправдания своей политики аннексии и введения международного сообщества в заблуждение", - сказал Гаджиев.

"Территориальная целостность Азербайджана никогда не была и не будет предметом обсуждения. Азербайджан участвует в процессе урегулирования из этих соображений", - добавил Гаджиев.

Конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

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