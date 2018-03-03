ВВС Азербайджана обезвредили очередной армянский беспилотник (ФОТО)

3 марта 2018 16:36 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В субботу днем поздразделения Военно-воздушных сил Азербайджана обезвредили очередной тактический беспилотный летательный аппарат X-55 ВС Армении, пытавшийся осуществить полеты над азербайджанскими позициями в Агдамском направлении фронта. Об этом говорится в сообщении минобороны Азербайджана.

Конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

(Текст: Мугаддас Мустафаев)

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