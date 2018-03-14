Документы по геноциду азербайджанцев должны быть представлены международному сообществу - омбудсмен

БАКУ/Trend/ - Идея о создании "великого армянского государства" существует и сегодня.

Об этом сказала в среду уполномоченный по правам человека в Азербайджане (омбудсмен) Эльмира Сулейманова во время выступления на научно-практической конференции, посвященной 100-летней годовщине геноцида азербайджанцев в 1918 году,

По ее словам, агрессия Армении, которая игнорирует международные требования, продолжается.

«Я надеюсь, что международное сообщество отреагирует на это, и эта агрессия подойдет к концу. Как Ходжалинский геноцид, так и геноцид, совершенный против азербайджанцев в 1918 году, должен быть признан международным сообществом», - сказала омбудсмен.

Сулейманова отметила, что рост поддержки Азербайджана со стороны международного сообщества в последние годы показывает, что пришло время для урегулирования нагорно-карабахского конфликта.

Отметив, что геноцид 1918 года является кровавой страницей в истории Азербайджана, омбудсмен сказала, что документы, связанные с геноцидом азербайджанцев, должны быть представлены международному сообществу.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Мугаддас Мустафаев. Редактор: Ирина Парфёнова)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.