В ходе учений ВС Азербайджана провели этап боевых стрельб в прифронтовой зоне (ФОТО/ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - В ходе учений ракетных и артиллерийских соединений и подразделений азербайджанской армии, проходящих на всех общевойсковых полигонах в прифронтовой зоне, согласно утвержденному министром обороны плану боевой подготовки на 2018 год, с целью совершенствования боевых навыков личного состава, проведен этап с боевой стрельбой, говорится в сообщении пресс-службы минобороны, распространенном в понедельник.

Личный состав успешно выполнил все поставленные задачи.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)

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