На оккупированных территориях Азербайджана погиб армянский военнослужащий

В результате взрыва мины на оккупированных территориях Азербайджана погиб военнослужащий ВС Армении. Об этом сообщают в среду армянские СМИ.

По данным СМИ, 17 апреля военнослужащий ВС Армении Руслан Манукян получил смертельное ранение от взрыва мины.

Подробности инцидента выясняются.

Конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

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