На линии фронта нет никакого скопления военной техники – минобороны Азербайджана

БАКУ /Trend/ - На линии фронта нет никакого скопления военной техники, сообщили в понедельник в министерстве обороны Азербайджана.

«Не исключено, что сторонники кровавого и преступного режима, чья власть закончилась в Армении, пытаются прибегнуть к различным провокациям с целью обострения ситуации на линии соприкосновения войск. В связи с этим министерство обороны заявляет, что оперативная ситуация вдоль всей прифронтовой зоны полностью контролируется азербайджанскими войсками, наши подразделения серьезно соблюдают режим прекращения огня, мы не сторонники эскалации, и министерство обороны не сосредотачивает военную технику на линии фронта», - говорится в сообщении министерства.

Министерство обороны заявляет, что любая вражеская провокация, направленная на обострение ситуации на линии соприкосновения войск, будет незамедлительно, решительно и жестко пресечена.

Конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

(Текст: Кямаля Сеидова)

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