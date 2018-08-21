ВС Армении нарушили режим прекращения огня 79 раз за сутки

21 августа 2018 09:32 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Подразделения вооруженных сил Армении в течение суток нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта 79 раз, сообщает во вторник министерство обороны Азербайджана.

С позиций, расположенных в селах Беркабер Иджеванского района, Мосесгех и Чинари Бердского района Армении, подверглись обстрелу позиции азербайджанской армии в селах Мезем Газахского района, Агдам и Мунджуглу Товузского района.

Позиции азербайджанской армии были также обстреляны с позиций, расположенных близ оккупированных сел Чилябюрт Тертерского района, Шураабад, Тагыбейли, Баш Карвенд, Джевахирли, Новрузлу, Юсифджанлы Агдамского района, Ашагы Вейселли, Гобу Дилагарда, Карвенд, Гараханбейли, Горадиз Физулинского района, Нюзгяр Джебраильского района, а также с позиций, дислоцированных на безымянных высотах на территории Геранбойского, Тертерского, Агдамского, Ходжавендского и Джебраильского районов.

Конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
ВС Армении нарушили режим прекращения огня свыше 90 раз за сутки
Нагорно-карабахский конфликт 20 августа 09:48
ВС Армении нарушили режим прекращения огня 81 раз за сутки
Нагорно-карабахский конфликт 18 августа 09:36
Прошли летно-тактические занятия боевых вертолетов ВВС Азербайджана (ФОТО/ВИДЕО)
Общество 17 августа 18:40
ВС Армении нарушили режим прекращения огня 92 раза за сутки
Нагорно-карабахский конфликт 17 августа 09:31
ВС Армении обстреляли азербайджанские позиции из крупнокалиберных пулеметов
Нагорно-карабахский конфликт 16 августа 09:25
ВС Армении нарушили режим прекращения огня 91 раз за сутки
Нагорно-карабахский конфликт 15 августа 09:51
Лента новостей
Бакметрополитен закупит оборудования связи
ИКТ 10:42
Золото растет в цене на удешевлении доллара после заявлений Трампа
Бизнес 10:39
Мировые цены на нефть растут
Энергетика 10:37
Площадь под посев сельхозкультур в Казахстане возросла
Бизнес 10:37
Водный оператор Азербайджана закупит IT-оборудование
ИКТ 10:25
Банковские металлы в Азербайджане продолжают дорожать
Бизнес 10:18
Центробанк Азербайджана привлекает услуги техподдержки информационных систем
ИКТ 10:14
Центробанк Узбекистана переходит на политику «дешёвого сума» для поддержания экспорта?
Бизнес 10:03
Состоялась церемония вручения наград MTV Video Music Awards
Интересное 09:55