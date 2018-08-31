МИД Азербайджана распространил заявление в связи с 25-й годовщиной оккупации Губадлинского района

БАКУ /Trend/ - Руководитель пресс-службы МИД Азербайджана Хикмет Гаджиев распространил заявление в связи с 25-й годовщиной оккупации Губадлинского района Азербайджана.

В заявлении говорится, что 31 августа 1993 года в ходе продолжающейся военной агрессии Республики Армения против Азербайджанской Республики вооружёнными силами Армении был оккупирован Губадлинский район, находящийся вне пределов бывшей Нагорно-Карабахской автономной области Азербайджана.

"В ходе оккупации включавшего 1 город и 93 села Губадлинского района площадью 802 квадратных километров с населением на 1993 год около 30 тысяч человек, 192 его жителя были убиты, 238 – ранены, а 49 оказались захвачены в заложники и подверглись пыткам. Оккупантами была совершена сплошная этническая чистка жителей района, а располагавшиеся там объекты государственной и частной собственности были подвергнуты разорению. В том числе 7278 частных домов и квартир, 64 административных здания, 148 социальных объектов, 161 объект культурной инфраструктуры, включая 3 музея и более 50 исторических памятников. Ныне порядка 41 тысячи жителей Губадлинского района размещаются в Сумгайыте и других регионах Азербайджана в качестве вынужденных переселенцев. Как и на других оккупированных территориях, в Губадлинском районе со стороны Армении проводятся разорение, фальсификация, акты вандализма и изменения характерных черт облика материального культурно-исторического наследия азербайджанского народа. В этом ряду можно отметить относящиеся к эпохе Поздней Бронзы – Раннего Железа археологические объекты следов поселения в старой части города Губадлы, две цитадели в селе Алигулуушагы и одну цитадель в селе Мурадханлы, средневековый кавказско-албанский храм в селе Башарат, кладбище XIV века и усыпальницу Джаваншира на равнине Язы-дюзю близ села Гайалы, два мавзолея XIII-XIV веков в селе Дамирчиляр, множество мечетей в разных сёлах, Губадлинский Музей истории с 3 тысячами экспонатов и другие памятники подвергались разрушению и грабежам. Республика Армения, грубо нарушая обязательства, налагаемые на неё Женевскими конвенциями, продолжает совершать такие незаконные действия как изменение географических названий в Губадлинском районе, разграбление находящегося там имущества и попытки размещения лиц армянского происхождения. В этой связи показателен пример водворения усилиями Фонда Туфенкяна армянских беженцев из Сирии в селе Ханлыг Губадлинского района", - говорится в заявлении.

Также говорится, что в резолюциях 874 (1993) и 884 (1993), принятых Советом Безопасности ООН после захвата Губадлы, была решительно осуждена оккупация территорий Азербайджанской Республики и выражена серьёзная обеспокоенность в связи с гуманитарной катастрофой вдоль южных границ Азербайджана и изгнанием большого числа мирных жителей с мест их постоянного проживания.

"В обеих резолюциях содержалось требование вывода в одностороннем порядке оккупационных сил с оккупированных территорий Азербайджана в соответствии с «Обновлённым графиком неотложных мер по осуществлению резолюций 822 (1993) и 853 (1993) Совета Безопасности». Однако Армения до сих пор уклоняется от исполнения этих требований. Но оккупация азербайджанских территорий никогда не может привести к преследуемым Арменией политическим результатам. Только вывод вооружённых сил Армении с оккупированных территорий Азербайджана и изменение основанного на оккупации статус-кво могут открыть возможности для политического урегулирования конфликта, всестороннего регионального сотрудничества и внести вклад в обеспечение устойчивого мира. Азербайджанская сторона, поддерживая интенсификацию международных усилий по скорейшему урегулированию конфликта, сохраняет за собой право восстановить свою территориальную целостность, суверенитет в пределах международно признанных границ и попранные права своих граждан", - отмечается в заявлении главы пресс-службы МИД.

Конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

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