Мониторинг ОБСЕ завершился без инцидентов

12 сентября 2018 13:03 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Мониторинг соблюдения режима прекращения огня, проведенный 12 сентября на линии соприкосновения войск Азербайджана и Армении в направлении Агдамского района в соответствии с мандатом личного представителя действующего председателя ОБСЕ, завершился без инцидентов, говорится в сообщении пресс-службы минобороны, распространенном в среду.

Мониторинг со стороны Азербайджана провели полевые помощники личного представителя Огнйен Йович и Саймон Тиллер.

Мониторинг на азербайджанской территории, оккупированной и контролируемой вооруженными силами Армении провели личный представитель посол Анжей Каспршик, его полевой помощник Михаил Олару.

Напомним, что конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Завтра министр обороны Израиля прибудет в Азербайджан
Политика 11:20
На линии соприкосновения войск Азербайджана и Армении пройдет очередной мониторинг
Нагорно-карабахский конфликт 11 сентября 10:12
В Минобороны отчитались о ситуации в зонах деэскалации в Сирии
Россия 6 сентября 12:10
На линии соприкосновения войск Азербайджана и Армении будет проведен очередной мониторинг
Нагорно-карабахский конфликт 27 августа 13:44
Проверен ход строительных работ в Военном лицее им. Дж. Нахчыванского в Баку (ФОТО)
Общество 16 августа 16:58
Азербайджан занял второе место по артстрельбам в конкурсе «Кубок моря-2018» (ВИДЕО)
Общество 8 августа 12:54
Лента новостей
Завтра в Баку сохранится умеренная погода
Общество 14:00
Более половины незаконных построек в Азербайджане расположены в столице
Бизнес 13:54
«Росгеология» и SOCAR ведут переговоры по проведению сейсморазведочных работ
Энергетика 13:50
Азербайджанский певец выступит на творческом вечере Ларисы Рубальской в Москве
Культура 13:48
Встреча с Чингизом Абдуллаевым вызвала большой интерес молодежи (ФОТО)
Культура 13:43
Костанайская область лидирует по уборке зерна в Казахстане
Бизнес 13:37
Интерес к акциям азербайджанских банков постепенно повышается - эксперт
Точка зрения 13:37
Юнкер предложил меры для борьбы с "манипулированием" в преддверии выборов
Европа 13:31
Чехия хочет увеличить импорт нефти из Азербайджана
Энергетика 13:28