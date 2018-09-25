Минобороны: Любое воздушное средство противника при попытке приблизиться к передовым позициям подразделений ВС Азербайджана будет немедленно нейтрализовано

БАКУ /Trend/ - Военно-политическое руководство Армении прибегает к очередным провокационным действиям, направленным на обострение ситуации на линии соприкосновения азербайджанских и армянских вооруженных сил.

Об этом говорится в заявлении министерства обороны Азербайджана, распространенном во вторник.

"Распространяемая противником информация о проведении на оккупированных территориях Азербайджана учебных полетов с привлечением военной авиации является наглядным тому доказательством", - отмечается в заявлении министерства.

Министерство обороны заявляет, что любое воздушное средство противника, которое совершит попытку приблизиться к передовым позициям подразделений Азербайджанской армии, будет немедленно нейтрализовано. Вся ответственность за возможные потери будет ложиться на военно-политическое руководство Армении, сказано в заявлении.

Конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.