На заседании ПА ОБСЕ ожидается обсуждение карабахского конфликта

2 октября 2018 16:33 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - На осеннем заседании Парламентской ассамблеи (ПА) ОБСЕ ожидается обсуждение армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта, сказал во вторник Trend представитель ПА ОБСЕ Нэт Парри.

Отметим, что 17-е осеннее заседание ПА ОБСЕ пройдет 3-8 октября в Бишкеке (Кыргызстан).

«Нагорно-карабахский конфликт не стоит на повестке дня, но мы ожидаем плодотворного и откровенного обмена мнениями по широкому кругу тем, включая затяжные конфликты, такие как нагорно-карабахский конфликт. В заседании будут участвовать парламентарии из Армении и Азербайджана. Мы надеемся на цивилизованный и конструктивный диалог в целях поиска общего языка для урегулирования этого затяжного конфликта», - добавил он.

Отметим, что конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

(Автор: Ляман Зейналова. Редактор: Ирина Парфёнова)

Твиттер: @Lyaman_Zeyn

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