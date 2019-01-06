Прошло 25 лет со дня успешного завершения Горадизской операции

БАКУ /Trend/ - Азербайджанская армия 25 лет назад провела в Физулинском районе уникальную по своей боевой тактике военную операцию "Горадиз".

В результате начавшейся в декабре 1993 года и завершившейся 6 января 1994 года операции, проведенной под командованием общенационального лидера Гейдара Алиева, были освобождены от армянских оккупантов город Горадиз, 20 сел в Физулинском районе и село Джоджуг Марджанлы Джебраильского района.

В декабре 1993 года армянские вооруженные силы пытались продвинуться восточнее города Физули, но встретили упорное сопротивление и были вынуждены отступить. После этого азербайджанская армия перешла в контрнаступление. 15 декабря азербайджанские военнослужащие начали наступление в пяти направлениях - Физули, Ходжавенд, Агдам, Агдере и Кельбаджар. Основные удары воинских частей Азербайджана по Горадизу наносились с территории Бейлаганского района, расположенного к юго-востоку от Нагорного Карабаха. В начале января 1994 года военнослужащие Азербайджана захватили территорию в 40 километров вдоль границы между 11 населенными пунктами и азербайджано-иранской границей.

Принимавшая участие в Горадизской операции 702-я бригада пятого января в течение одного дня захватила в качестве трофеев три танка, один самоходный противотанковый комплекс «Штурм-С», шесть пушек, около 10 транспортных средств, большое количество оружия и боеприпасов. Враг понес тяжелые потери и отступил, оставив тела погибших на поле боя.

6 января 702-й полк, сломив сопротивление противника, вошел в Горадиз, который расположен к западу от Джебраильского, Губадлинского и Зангиланского районов и на пересечении важных дорог, ведущих к Физули, захватив поселок, железнодорожную станцию Горадиз и стратегически важные Худаферинские мосты через реку Араз. В Горадизе был водружен флаг Азербайджана.

В результате Горадизской операции поселок Горадиз, 20 сел Физулинского района и село Джоджуг Марджанлы Джебраильского района - территория общей площадью в 21 тысячу га - перешли под контроль Азербайджана.

Горадизская операция стала самой успешной операцией азербайджанской армии, проведенной зимой 1994 года. За проявленный во время операции героизм восемь человек были удостоены звания Национального героя Азербайджана.

Отметим, что конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.