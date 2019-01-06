ВС Армении нарушили режим прекращения огня 25 раз за сутки

6 января 2019 09:33 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Подразделения вооруженных сил Армении, используя крупнокалиберные пулеметы, в течение суток нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта 25 раз, сообщает в воскресенье министерство обороны Азербайджана.

С позиций, расположенных в селе Воскеван и на безымянных высотах на территории Ноемберянского района, в селе Беркабер и на безымянных высотах на территории Иджеванского района, в селе Чинари Бердского района и на безымянных высотах на территории Красносельского района Армении подверглись обстрелу позиции Азербайджанской Армии в селах Кемерли, Гаймаглы, Гушчу Айрым, Гызылгаджылы, Бала Джафарли Газахского района, Агдам, Асрик Джырдахан, Агбулаг Товузского района и на безымянных высотах на территории Гедабекского района.

Позиции Азербайджанской Армии были также обстреляны с позиций, расположенных близ оккупированных сел Чилябюрт Тертерского района, Баш Карвенд, Гарагашлы, Ширванлы, Юсифджанлы Агдамского района, Нюзгяр и Мехдили Джебраильского района, а также с позиций, дислоцированных на безымянных высотах на территории Геранбойского и Ходжавендского районов.

Отметим, что конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Автомобили в Баку подорожали
Бизнес 08:00
Первый этап модернизации Бакинского НПЗ близок к завершению
Энергетика 07:00
Прошло 25 лет со дня успешного завершения Горадизской операции
Нагорно-карабахский конфликт 00:01
Цены на азербайджанскую нефть: итоги недели 31 декабря - 4 января
Энергетика 5 января 17:17
Обзор рынка драгоценных металлов Азербайджана за неделю
Финансы 5 января 15:36
Завтра в Баку осадков не ожидается
Общество 5 января 14:14
Лента новостей
Глава НАСА объяснил отмену визита Рогозина в США
США 09:13
Лопес Обрадор заявил, что Мексика не намерена вмешиваться в дела Венесуэлы
Другие страны 08:43
В Таиланде перевернулся туристический автобус
Другие страны 08:19
Автомобили в Баку подорожали
Бизнес 08:00
Умер экс-министр обороны США Гарольд Браун
США 07:28
Первый этап модернизации Бакинского НПЗ близок к завершению
Энергетика 07:00
Кинокритики назвали лучший фильм 2018 года
В мире 06:15
В США могут разрешить удобрения из человеческих останков
США 05:38
Мадуро принесет присягу перед верховным судом, а не парламентом Венесуэлы
Другие страны 05:10