ВС Армении нарушили режим прекращения огня 23 раза за сутки

24 марта 2019 10:04 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Подразделения вооруженных сил Армении, используя крупнокалиберные пулеметы, в течение суток нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта 23 раза, сообщает в воскресенье Trend со ссылкой на министерство обороны Азербайджана.

С позиций, расположенных на безымянных высотах на территории Ноемберянского района, в селе Паравакар Иджеванского района, в селе Мосесгех Бердского района и на безымянных высотах на территории Красносельского района Армении подверглись обстрелу позиции Азербайджанской Армии в селах Кемерли, Джафарли Газахского района, в селе Агдам Товузского района, в селе Заманлы Гедабекского района.

Позиции Азербайджанской Армии были также обстреляны с позиций, расположенных близ оккупированных сел Гейарх Тертерского района, Мерзили Агдамского района, Карвенд, Гараханбейли, Ашагы Сейидахмедли Физулинского района, а также с позиций, дислоцированных на безымянных высотах на территории Геранбойского, Тертерского и Агдамского районов.

Напомним, что конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

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