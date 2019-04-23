Германия поддерживает усилия МГ ОБСЕ по урегулированию нагорно-карабахского конфликта - посол

23 апреля 2019 17:51 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Германия поддерживает усилия Минской группы ОБСЕ по урегулированию армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта и выступает за мирное урегулирование многолетней проблемы, сказал Trend посол Германии в Азербайджане Михаэль Киндсграб.

Посол отметил, что Германия заявляла о недопустимости сохранения статус-кво в этом вопросе и считает важным продолжение переговорного процесса.

«Германия считает необходимым встречи на высшем уровне между главами конфликтующих государств и считает важным интенсивный характер этих встреч. Итоги последних встреч на уровне глав государств Азербайджана и Армении, а также министров иностранных дел двух стран показали готовность сторон к продолжению политического диалога в направлении урегулирования конфликта, и это положительный факт, который приветствуется со стороны правительства Германии. Мы поддерживаем посредническую миссию сопредседателей МГ ОБСЕ направленную на мирное урегулирование нагорно-карабахского конфликта», - сказал посол.

Отметим, что конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

(Автор: Матанат Насибова. Редактор: Хазар Ахундов)

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