Посольство Азербайджана в России пресекло армянскую провокацию в МГУ

7 мая 2019 19:18 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Посольство Азербайджана в России пресекло армянскую провокацию в МГУ, сообщает во вторник Trend со ссылкой на посольство.

Как отмечается в сообщении, в последние дни в некоторых социальных сетях была размещена информация о проведении седьмого мая армянской студенческой ассоциацией Московского Государственного Университета имени М.В.Ломоносова (МГУ) встречи с так называемыми «фидаинами Карабахской войны», приуроченной ко «дню освобождения Шуши». В распространенных сообщениях МГУ преподносится как партнёр данного мероприятия.

"В связи с этим, посольство обратилось к руководству МГУ и, был получен однозначный ответ о непричастности уважаемого вуза к данному событию, а также в целом неприемлемости такого рода мероприятий в стенах МГУ. В то же время, учитывая обеспокоенность посольства в данном вопросе, руководством МГУ была проведена соответствующая встреча с организаторами мероприятия, в результате которой информация о мероприятии была удалена с социальных сетей", - говорится в сообщении.

Посольство выражает благодарность всем представителям азербайджанской общественности России за выражение своей гражданской позиции.

Напомним, что конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

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