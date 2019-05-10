Халаф Халафов: Поездка Пашиняна на оккупированные территории Азербайджана является нарушением международного права

БАКУ /Trend/ - Поездка премьер-министра Армении Никола Пашиняна на оккупированные территории Азербайджана является нарушением международного права.

Об этом сказал журналистам заместитель министра иностранных дел Азербайджана Халаф Халафов, сообщает в пятницу Trend.

По его словам, эта поездка - деструктивный шаг с точки зрения переговорного процесса: «Это противоречит усилиям, прилагаемым для проведения конструктивного переговорного процесса и направленным на решение конфликта. Азербайджан осуждает такие поездки».

Замминистра подчеркнул, что оккупация Арменией азербайджанских территорий ни у кого не вызывает сомнения: «Но, к сожалению, стандарты, существующие в международных отношениях, не позволяют называть каждую сторону своими именами. Оккупировав азербайджанские территории, Армения нарушила международные нормы. Сопредседатели Минской группы ОБСЕ прилагают определенные усилия, чтобы сблизить стороны конфликта, чтобы был продолжен переговорный процесс. Поэтому поездка Пашиняна на этом фоне является неразумным шагом».

Отметим, что конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

(Автор: Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Талех Агавердиев)

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