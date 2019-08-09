МИД Азербайджана: Вырублена лесная полоса вокруг "Исабулагы" (ФОТО)

БАКУ/Trend/ - В результате мониторинга незаконной деятельности армянской стороны на оккупированных территориях Азербайджана со спутника Azersky ОАО «Азеркосмос» было установлено, что в городе Шуша вокруг «Исабулагы» вырублено 0,46 гектаров лесной полосы.

Об этом говорится в совместном сообщении МИД и ОАО «Азеркосмос», передает в пятницу Trend со ссылкой на МИД.

Согласно информации, с помощью изображений со спутника было также установлено, что на площади 0,85 гектара ведутся работы по планированию нового строительства.

"Как известно в результате незаконной деятельности, осуществляемой Арменией на оккупированных территориях Азербайджана, в том числе экологического террора, деградируют лесные участки, на этих территориях осуществляются новые инфраструктурные проекты и незаконно эксплуатируются природные ресурсы. С помощью фотографий Azersky установлено, что наряду с незаконной эксплуатацией золотоносных рудников в оккупированном Кельбаджарском районе, на площади 740 гектаров рудниковой залежи Демирли Тертерского района осуществляются геологическая разведка, горнодобывающие работы и постройка новых инфраструктурных элементов (дороги, здания, сооружения и другое). Также, в ходе мониторингов наблюдалось продолжение незаконной эксплуатации сельскохозяйственных полей на оккупированных территориях и зафиксировано совершение крупномасштабных пожаров. Только в Физулинском районе сожжена площадь 15 тысяч гектаров. Как видно, Армения продолжает незаконную деятельность на оккупированных территориях Азербайджана, в том числе, эксплуатацию и разграбление природных ресурсов, изменение социальной, экономической и транспортной инфраструктур, включая сельское хозяйство и водные резервы, вырубку лесов, совершение пожаров, и других поступков, наносящих ущерб окружающей среде. Эта незаконная деятельность направлена на продолжение и закрепление оккупации Нагорного Карабаха и прилегающих районов, присоединение наших территорий и предотвращение возвращения азербайджанских вынужденных переселенцев в свои дома и к своему имуществу.

Армения, осуществляющая на оккупированных территориях нашей страны в Нагорном Карабахе и прилегающих районах незаконную деятельность, грубо нарушая международное право, в том числе международное гуманитарное право и права человека, и законодательство Азербайджана, ее физические и юридические лица, а также все другие лица, участвующие в незаконной деятельности на наших оккупированных территориях, несут административную и юридическую ответственность. Армения должна понять, что военная оккупация территорий Азербайджана носит временный характер, и возвращение этих земель под контроль Азербайджана неизбежно. В том числе, ущерб, нанесенный агрессором, оккупированным территориям Азербайджана будет рассчитан посредством международных механизмов, Армения возместит Азербайджану нанесенный ущерб и юридически ответит за все незаконные деяния», - говорится в сообщении.

Отметим, что конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов )

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