Армянские снайперы обстреляли азербайджанский погранпункт (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Армения продолжает провокации против пограничных боевых позиций отдельной пограничной дивизии "Газах" Пограничных войск Государственной пограничной службы, расположенных на линии соприкосновения войск на государственной границе Азербайджана и Армении, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на Службу.

Согласно информации, 29 августа в 18:30 с позиций вооруженных сил Армении, расположенных близ села Шаваршаван Ноемберянского района, снайперскому обстрелу подверглись позиции пограничного боевого пункта Азербайджана в направлении села Фарахли Газахского района.

В результате был обстрелян военный грузовик, передвигавшийся по дороге в тылу боевых позиций. Пострадавших среди военнослужащих нет.

Огонь армянских снайперов был подавлен ответным огнем.

Напомним, что конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

(Автор: Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.