Команда вымышленной «НКР» не участвует в олимпиаде в Тегеране — посольство Ирана

18 сентября 2019 14:31 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Иран опроверг информацию об участии команды вымышленной «Нагорно-карабахской республики» в спортивной олимпиаде армян в Тегеране.

Об этом говорится в заявлении посольства Ирана в Азербайджане, сообщает в среду Trend.

В заявлении говорится, что по информации, полученной посольством Ирана в Баку от официальных спортивных структур страны, на участие в олимпиаде команды вымышленной «НКР» никакого разрешения дано не было.

В посольстве отметили, что эта олимпиада не имеет политического характера и использование ее в политических целях запрещено.

В заявлении посольства подчеркивается, что Иран с первых дней обретения независимости Азербайджаном, в тяжелые моменты всегда был рядом с братским азербайджанским народом и государством.

Как говорится в заявлении, Иран поддерживает территориальную целостность Азербайджана, и не изменит свою политику по этому вопросу.

«Дружба между Ираном и Азербайджаном вечна, и недостоверная информация и слухи не могут нарушить связи двух дружественных и братских государств».

Отметим, что ранее была распространена информация о том, что в 51-й олимпиаде армян, стартовавшей в Тегеране 15 сентября, участвует и команда вымышленной «НКР».

Напомним, что конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

(Автор: Эльнур Багишев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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