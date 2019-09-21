Представитель Азербайджана обратился к ОБСЕ с призывом (ВИДЕО)

21 сентября 2019 23:53 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Члены азербайджанской общины нагорно-карабахского региона Азербайджана приняли участие в конференции в Варшаве, посвященной торговле людьми и правам беженцев и вынужденных переселенцев, организованной Бюро ОБСЕ по демократическим институтам и правам человека, сообщает Trend.

Члены армянской делегации попытались помешать руководителю азербайджанской общины Нагорного Карабаха Туралу Гянджалиеву выступить на конференции.

Гянджалиев сказал, что он представляет более 800 000 жителей оккупированного Нагорного Карабаха. Он призвал мировое сообщество восстановить их нарушенные права.

Выступивший на мероприятии заместитель председателя Государственного комитета по делам беженцев и вынужденных переселенцев Азербайджана Фуад Гусейнов отметил, что права примерно 1 миллиона жителей Нагорного Карабаха и 7 соседних регионов были нарушены, и добавил, что мировое сообщество игнорирует данный факт. Фуад Гусейнов сказал, что решение проблемы станет возможным после окончания оккупации и безопасного и достойного возвращения этих лиц в свои земли. Гусейнов отметил, что однако, Армения не заинтересована в этом.

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