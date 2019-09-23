МККК ведет переговоры в связи с азербайджанским военнослужащим, убитым армянами

БАКУ /Trend/ - Международный Комитет Красного Креста (МККК) ведет диалог в связи с возвращением тела азербайджанского военнослужащего, убитого на линии фронта. Об этом в понедельник сказала Trend глава отдела по связям с общественностью азербайджанского представительства Комитета Илаха Гусейнова.

Она отметила, что представляемая ею структура проинформирована о данном вопросе, и проводит в связи с этим двусторонний конфиденциальный диалог.

Напомним, что 22 сентября военнослужащий прифронтовой воинской части Абдулрахманов Рамин Шовкет оглу, сбившись с пути, был застрелен армянами на "ничейной полосе" между позициями сторон. Для обеспечения безопасной эвакуации тела военнослужащего было предпринято обращение в азербайджанское представительство Международного комитета Красного Креста (МККК).

Напомним, что конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

(Автор: Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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