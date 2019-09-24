МККК: Тело азербайджанского военнослужащего вынесено с линии соприкосновения войск

24 сентября 2019 10:09 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Тело азербайджанского военнослужащего Абдулрахманова Рамина Шовкет оглу вынесено с линии соприкосновения армянских и азербайджанских войск.

Об этом сообщила глава отдела по связям с общественностью азербайджанского представительства Международного Комитета Красного Кресат (МККК) Илаха Гусейнова, сообщает во вторник Trend.

Она отметила, что вчера МККК по обращению и договоренности сторон, как нейтральный посредник, принял участие в операции по выносу тела погибшего военнослужащего с линии соприкосновения.

Напомним, что 22 сентября военнослужащий прифронтовой воинской части Абдулрахманов Рамин Шовкет оглу, сбившись с пути, был застрелен армянами на территории между позициями сторон. Для обеспечения безопасной эвакуации тела военнослужащего было предпринято обращение в азербайджанское представительство Международного комитета Красного Креста (МККК).

Отметим, что конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)

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