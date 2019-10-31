ОБСЕ надеется на активизацию позитивной динамики в процессе переговоров по карабахскому конфликту

31 октября 2019 16:24 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - ОБСЕ надеется на активизацию позитивной динамики в процессе переговоров по нагорно- карабахскому конфликту.

Как сообщает в четверг Trend, об этом сказал генеральный секретарь ОБСЕ Томас Гремингер в ходе пресс-конференции по итогам переговоров с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым в Москве.

«Динамика переговоров, возможно, немного замедлилась. Но мы надеемся, что встреча министров иностранных дел Армении и Азербайджана, которая запланирована в рамках 26-й встречи Совета министров ОБСЕ в Братиславе (Словакия) [5-6 декабря], активизирует позитивную динамику», - сказал он.

Гремингер выразил удовлетворение тем, что обе стороны продолжают сохранять спокойную и стабильную ситуацию, что также важно, так как речь идет о жизни людей, как военных, так и гражданских лиц по обе стороны линии соприкосновения.

Отметим, что конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

(Автор: Ляман Зейналова. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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