БАКУ /Trend/ - В следующем году в Евросуде могут пройти слушания в связи с азербайджанскими заложниками Дильгамом Аскеровым и Шахбазом Гулиевым.

Об этом сказал заведующии сектором отдела по работе с правоохранительными органами Администрации Президента Азербайджана, постоянный представитель Азербайджана в Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ) Чингиз Аскеров, сообщает в понедельник Trend.

Аскеров подчеркнул, что несколько недель назад азербайджанское правительство представило в Евросуде позицию по Дильгаму Аскерову и Шахбазу Гулиеву, задержанными армянской стороной.

Он добавил, что в связи с этим вопросом Азербайджан заключил договора с авторитетными юристами.

По его словам, по данному вопросу в Евросуд представлена весьма четкая и подробная позиция. «Это последний этап в процессе. После этого Евросуд должен назначить дату слушания, и слушание должно быть проведено. Полагаю, что слушание может состояться в следующем году», - сказал заведующий сектором.

В июле 2014 года, во время проведенной армянским спецназом операции в селе Шаплар, оккупированного Кельбаджарского района, был убит гражданин Азербайджана Гасан Гасанов, а Шахбаз Гулиев и гражданин России Дильгам Аскеров были взяты в заложники. Все они хотели посетить родные места и могилы своих родственников. В отношении Шахбаза Гулиева и Дильгама Аскерова было возбуждено уголовное дело.

Затем, так называемый "суд" приговорил Аскерова к пожизненному заключению, а Гулиева - к 22 годам лишения свободы.

Конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Юсиф Агаев.)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.