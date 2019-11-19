Глава азербайджанской общины Нагорного Карабаха встретился с руководством Американского еврейского комитета (ФОТО) (версия 2)

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БАКУ/Trend/ - В рамках визита делегации азербайджанской общины Нагорного Карабаха в Лос-Анджелес, состоялась встреча с руководством Лос-Анджелесского отделения старейшей еврейской организации США - Американского еврейского комитета (АЕК), сообщает Trend со ссылкой на генеральное консульство.

На встрече, организованной консульством, президент Лос-Анджелесского отделения АЕК Скот Эдельман отметил, что для него большая честь принять делегацию азербайджанской общины Нагорного Карабаха.

Рассказав о деятельности возглавляемой им структуры, Эдельман сообщил, что АЕК старается построить безопасное будущее не только для еврейского народа, но и для всех наций.

Затем выступил генеральный консул Азербайджана в Лос-Анджелесе Насими Агаев. Он сообщил, что между Азербайджаном и АЕК налажено успешное сотрудничество, рассказал об армяно-азербайджанском конфликте, отметив, что в результате агрессии Армении около одного миллиона мирных азербайджанцев были изгнаны из своих домов, Агаев подчеркнул, что такие организации, как АЕК, должны высказаться против этой несправедливости.

Председатель азербайджанской общины Нагорного Карабаха Турал Гянджалиев в своем выступлении подробно рассказал о захватнической политике и этнической чистке Армении против Азербайджана.

Во время беседы региональный директор АЕК по Лос-Анджелесу Ричард Хиршаут поблагодарил азербайджанскую делегацию за представленные факты.

В тот же день делегация азербайджанской общины Нагорного Карабаха встретились с раввином Синайской синагоги - одной из самых авторитетных синагог США, Дэйвидом Уолпи и руководством синагоги. На этой встрече была предоставлена информация об агрессии Армении против Азербайджана, горьких последствиях оккупации, насильственном изгнании невинных людей с родных мест, полном разрушении и уничтожении исторических, религиозных и культурных памятников на оккупированных азербайджанских территориях.

Отметим, что конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году, ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Юсиф Агаев.)

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