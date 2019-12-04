Заявление Лаврова соответствует духу заявлений азербайджанской общины Нагорного Карабаха — община

БАКУ /Trend/ - Слово «население», которое министр иностранных дел России Сергей Лавров использовал в своем заявлении в Баку, соответствует духу заявлений азербайджанской общины Нагорного Карабаха.

Об этом говорится в обращении азербайджанской общины Нагорно-карабахского региона Азербайджана, сообщает в среду Trend со ссылкой на общину.

В обращении говорится: «В ходе визита министра иностранных дел России Сергея Лаврова в Баку в центре внимания был вопрос урегулирования армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта. Глава МИД России особо отметил важность возобновления непосредственных контактов между азербайджанской и армянской общинами Нагорно-карабахского региона Азербайджана, подчеркнул, что это очень перспективная тема. Лавров также подчеркнул важность совместного выбора того, как в будущем будет жить население Нагорного Карабаха. Использование слова «население» в этом заявлении Лаврова, соответствует духу заявлений азербайджанской общины Нагорного Карабаха. Как неоднократно указывалось в прежних заявлениях общины, мы поддерживаем восстановление совместного мирного сосуществования с армянской общиной в Нагорно-карабахском регионе, после вывода армянских войск с оккупированных территорий, возвращения азербайджанских вынужденных переселенцев на свои земли и восстановления международно признанных границ Азербайджана. До тех пор, пока азербайджанцы-исконные жители Нагорного Карабаха не вернутся на свои земли, никакой речи о каком-либо развитии региона идти не может. Наша цель — вернуться в наши дома, восстановить разрушенное историческое, культурное, религиозное наследие и вновь обеспечивать мирное, счастливое проживание людей в Нагорном Карабахе. Только в этом случае в регионе возможно восстановление справедливого и устойчивого мира».

Напомним, что конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

Отметим, что министр иностранных дел России Сергей Лавров 2-3 декабря находился с официальным визитом в Баку.

(Текст: Кямаоля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.