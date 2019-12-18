ВС Армении подвергли интенсивному обстрелу жилые дома и погранпункты в Газахском районе

18 декабря 2019 09:35 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - 17 декабря 2019 года, с 20.30 боевые позиции ВС Армении, расположенные вблизи сел Коти и Боганис Ноемберянского района, подвергли интенсивному обстрелу боевые пограничные пункты отдельной пограндивизии «Газах» в направлении сел Гушчу Айрым и Фарахли Газахского района, а также дома сельских жителей, сообщает в среду Trend со ссылкой на Государственную пограничную службу.

Ответным огнем обстрел противника был подавлен.

Напомним, что конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Юсиф Агаев.)

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