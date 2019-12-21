Незаконные поселения на оккупированных территориях Азербайджана усложняют любые возможные дискуссии

21 декабря 2019 12:49 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - Строительство незаконных поселений на оккупированных территориях Азербайджана усложняет любые возможные дискуссии по нагорно-карабахскому конфликту.

Как сообщает в субботу Trend, об этом говорится в отчете Международной кризисной группы со штаб-квартирой в Брюсселе.

Протесты Баку и призывы Минской группы ОБСЕ не помешали росту незаконных поселений.

В материале отмечается, что в октябре 2017 года незаконный режим, созданный в Нагорном Карабахе, определил расширение заселения прилегающих территорий в качестве приоритета на 2017–2020 годы. В 2018 году незаконным режимом было выделено 800 тысяч долларов для заселения и развития новых поселений.

«Незаконный режим в Нагорном Карабахе все чаще ставит под сомнение какое либо мирное сосуществование с этническими азербайджанцами. В 2015 году Европейский суд по правам человека постановил, что Армения осуществляет эффективный контроль над территорией Нагорного Карабаха и прилегающих к нему районов и поэтому несет ответственность за них в соответствии с Европейской конвенцией по правам человека. Это усилило обеспокоенность Армении в том, что обсуждение поселений будет означать признание оккупации и, следовательно, ее юридической ответственности за Нагорный Карабах и прилегающие районы», - говорится в материале.

Как отмечается, с 2016 года официальный Баку активизировал международные связи с целью предостеречь другие страны от контактов, помощи или инвестиций в поселения в оккупированных районах.

«Азербайджанская сторона представила спутниковые снимки, подтверждающие расширение поселений, задействовала юристов для обоснования этого факта, как нарушающего международное право. Правительство Азербайджана в настоящее время рассматривает возможность предъявления исков в Европейский суд по правам человека против правительства Армении. Ереван обеспокоен тем, что это может укрепить позицию Азербайджана в вопросе оккупации территорий», - говорится в отчете.

Напомним, что конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

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