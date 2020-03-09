ВС Армении вновь обстреляли азербайджанские позиции из крупнокалиберных пулеметов

БАКУ /Trend/ - Подразделения вооруженных сил Армении, используя крупнокалиберные пулеметы, в течение суток нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта 31 раз, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на пресс-службу минобороны Азербайджана.

С позиций, расположенных в селе Воскеван Ноемберянского района, в селах Беркабер, Айгеовит Иджеванского района, на безымянных высотах на территории Бердского и Красносельского районов Армении, подверглись обстрелу позиции азербайджанской армии в селах Ашагы Аскипара, Гызылгаджилы, Бала Джафарли Газахского района, в селе Гаралар Товузского района, в селах Гаравелилер, Заманлы и на безымянных высотах на территории Гедабейского района.

Позиции азербайджанской армии были также обстреляны с позиций, расположенных близ оккупированных сел Гёйарх Тертерского района, Тагыбейли, Марзили Агдамского района, Гарвенд Физулинского района, а также с позиций, дислоцированных на безымянных высотах на территории Геранбойского и Тертерского районов.

Напомним, что конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.