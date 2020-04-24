МИД России: Вопросы нагорно-карабахского урегулирования надо рассматривать в рамках сложившегося формата

Нагорно-карабахский конфликт 24 апреля 2020 09:30 (UTC+04:00)
МИД России: Вопросы нагорно-карабахского урегулирования надо рассматривать в рамках сложившегося формата

БАКУ/Trend/ - Вопросы нагорно-карабахского урегулирования надо рассматривать в рамках сложившегося формата, сказали Trend в МИД России.

«Наша позиция как страны-сопредседателя Минской группы ОБСЕ неоднократно озвучивалась в совместных заявлениях высшего руководства России, США и Франции. В ее основе лежат основополагающие принципы Хельсинкского заключительного акта, включая принципы неприменения силы, территориальной целостности и права на самоопределение. Среди элементов урегулирования, содержащихся в этих заявлениях, - возвращение территорий, расположенных вокруг Нагорного Карабаха, а также определение окончательного правового статуса Нагорного Карабаха путем волеизъявления населения. Что касается документов и предложений, которые рассматривались и рассматриваются, то Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров их перечислил», - сказали в ведомстве.

Как отметили в МИД России, тема нагорно-карабахского урегулирования достаточно деликатная.

«Переводить ее в сферу публичных дебатов контрпродуктивно. Исходим из того, что вопросы урегулирования надо рассматривать в ходе переговоров в рамках сложившегося формата. Консультации на эту тему продолжаются, о чем, в частности, свидетельствует состоявшаяся 21 апреля с.г. видеоконференция министров иностранных дел Армении и Азербайджана с участием сопредседателей», - сказали в министерстве.

Напомним, что ранее, отвечая на вопрос Trend в ходе брифинга, глава МИД России Сергей Лавров отметил, что резолюции Совета безопасности ООН по урегулированию нагорно-карабахского конфликта, конечно же, известные документы: «Они принимались в разгар боевых действий, и предполагали, прежде всего, полную остановку боевых действий и переход к урегулированию. В них подтверждалась территориальная целостность Азербайджанской Республики. Но в них же содержалось требование остановить войну и перейти к переговорам. С тех пор к переговорам приступили, приступали не раз. Были договоренности 2001 года, были последующие договорённости в разных форматах. Сейчас уже устоялся формат переговоров: Баку, Ереван, Минская группа в лице трех сопредседателей и представитель действующего председателя ОБСЕ. Формат полезный, формат хороший. Именно в нем воплотилось то самое требование Совбеза ООН о том, что нужно прекратить войну и начать договариваться».

Глава МИД РФ добавил, что есть Мадридские принципы, есть документы, которые готовились Россией в 2010-2011 годах – так называемый Казанский документ, и есть проекты, которые год назад, в апреле прошлого года в Москве, на встрече глав МИД России, Азербайджана и Армении с участием сопредседателей были распространены и сейчас активно обсуждаются: "Эти документы предполагают продвижение к урегулированию на основе поэтапного подхода, предполагая на первом этапе решение наиболее актуальных проблем, освобождение ряда районов вокруг Нагорного Карабаха и разблокирование транспортных, экономических и прочих коммуникаций. Так что я убежден, что когда мы придем к решению о подписании этих документов, это будет важнейший шаг в выполнении резолюций Совбеза ООН, которые требовали прекратить войну и начать договариваться. Договариваться начали, теперь нужно договориться. Именно этого мы и добиваемся как сопредседатели Минской группы ОБСЕ".

Напомним, что конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

(Автор: Ляман Зейналова)

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