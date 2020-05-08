Тойво Клаар: Необходимо обеспечить скорейшее политическое урегулирование нагорно-карабахского конфликта

БАКУ /Trend/ - Необходимо обеспечить скорейшее политическое урегулирование нагорно-карабахского конфликта.

Об этом сказал Trend в пятницу спецпредставитель Европейского союза по Южному Кавказу Тойво Клаар.

По его словам, несмотря на сложную ситуацию, связанную с пандемией COVID-19, ЕС продолжает внимательно следить за развитием событий вокруг процесса мирного урегулирования нагорно-карабахского конфликта, будь то ситуация на местах или недавние публичные заявления о нынешнем этапе переговоров, проведенных во главе с сопредседателями Минской группы ОБСЕ.

«В связи с этим на прошлой неделе у меня состоялся телефонный разговор с министрами иностранных дел Азербайджана и Армении. Мы провели обмен мнениями о последних событиях в регионе, в том числе о влиянии коронавируса, что является общей проблемой для мира и требует совместных усилий для ее преодоления. Как вы знаете, Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррелл от имени Европейского союза выступил с решительным заявлением в поддержку призыва Генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша о немедленном глобальном прекращении огня в свете пандемии коронавируса. В контексте урегулирования нагорно-карабахского конфликта я хотел бы повторить призыв Европейского союза строго соблюдать режим прекращения огня, направлять энергию и ресурсы на борьбу с пандемией и продолжать конструктивно участвовать в мирном процессе, возглавляемом сопредседателями Минской группой ОБСЕ», - сказал Клаар.

Он добавил, что ЕС полностью поддерживает усилия сопредседателей, которые обеспечивают непрерывность процесса урегулирования конфликта, а также их подход и предложения в отношении мира и безопасности в регионе.

Клаар также назвал позитивным событием совместное совещание министров иностранных дел и сопредседателей, которое было проведено посредством видеоконференции 21 апреля, и по итогам которого было сделано совместное заявление. Он отметил, что статус-кво в конфликте является неустойчивым.

«Конфликт требует скорейшего политического урегулирования. Мы ожидаем, что стороны примут меры для дальнейшего снижения напряженности и будут по существу заниматься основными вопросами и последующими шагами в соответствии с совместным заявлением, сделанным 30 января 2020 года после интенсивных трехдневных обсуждений в Женеве при содействии сопредседателей. Европейский союз ожидает возобновления очных встреч и осуществления ранее согласованных гуманитарных мер, как только это будет возможно», - заключил Клаар.

Напомним, что конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

(Автор: Ляман Зейналова)

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