Министерство иностранных дел Азербайджана выступило с заявлением в связи с провокацией, совершенной вооруженными силами Армении в Товузском направлении

БАКУ /Trend/ - 12 июля вооруженные силы Армении в целях захвата позиций на армяно-азербайджанской государственной границе в Товузском направлении предприняли попытку атаки c использованием артиллерийского огня.

Атака вражеских сил была предотвращена ответными мерами. В бою погибли двое военнослужащих Азербайджанской Армии, пятеро ранены.

Как сообщили Trend в пресс-службе МИД, эта провокация вооруженных сил Армении должна рассматриваться как продолжение заявлений и деятельности в последнее время руководства агрессивной Армении, служащей эскалации напряжённости в регионе.

Армения, отразившая агрессивную политику в стратегии безопасности своей страны, вместо того, чтобы устранить последствия конфликта и вывести свои оккупационные силы с признанных на международном уровне территорий Азербайджана, отчётливо демонстрирует стремление к захвату новых территорий и эскалации напряжённости.

Такими провокационными действиями Армения стремится вовлечь в армяно-азербайджанский конфликт третьи страны. Однако позиция международной общественности относительно агрессивной политики Армении известна всем.

Все провокации вражеских сил будут достойно пресекаться и впредь.

Вся ответственность за подобные провокационные действия, служащие эскалации напряжённости, лежит на Армении.

Да упокоит Аллах души наших шехидов.