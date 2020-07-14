США призвали прекратить боевые действия на азербайджано-армянской границе

Соединенные Штаты осуждают столкновения на границе Армении и Азербайджана и призывают стороны немедленно прекратить применение силы. Об этом говорится в распространенном заявлении главы пресс-службы Госдепартамента США Морган Ортэгус, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Соединенные Штаты самым решительным образом осуждают насилие на межгосударственной границе Армении и Азербайджана. Мы призываем стороны немедленно прекратить применение силы, воспользоваться существующими прямыми каналами коммуникации между ними, чтобы избежать дальнейшей эскалации, а также жестко придерживаться режима прекращения огня", - сказала она.

"Как сопредседатель Минской группы ОБСЕ Соединенные Штаты остаются строго привержены тому, чтобы помочь сторонам достичь прочного и мирного урегулирования конфликта из-за Нагорного Карабаха. Мы продолжим активно участвовать в усилиях, направленных на достижение этой цели. Соединенные Штаты присоединяются к призывам сопредседателей Минской группы к сторонам как можно скорее возобновить переговоры по существу и тоже отмечают важность возвращения наблюдателей ОБСЕ в регион, как только позволят обстоятельства", - отмечает также американское внешнеполитическое ведомство.

Напомним, что 12 июля днем Минобороны Азербайджана сообщило о попытке подразделений ВС Армении атаковать позиции армии республики на товузском направлении границы с использованием артиллерии. По данным ведомства, бои продолжались в ночь на понедельник, в результате столкновений погибли четверо азербайджанских военнослужащих, четверо ранены. В свою очередь, пресс-служба Минобороны Армении сообщила, что ситуация на границе обострилась после попытки прорыва со стороны Азербайджана.

Отметим, что начиная с полудня 12 июля подразделения вооруженных сил Армении, грубо нарушив режим прекращения огня на участке азербайджано-армянской государственной границы в Товузском районе, подвергли обстрелу азербайджанские позиции из артиллерийских установок.

В результате принятых адекватных мер противнику был нанесен ответный удар, и он был отброшен назад, неся потери.

Военнослужащие сверхсрочной действительной военной службы сержант Садыгов Вугар Лятиф оглы и ефрейтор Мамедов Эльшад Дёнмез оглы погибли при отражении нападения противника. Несмотря на усилия наших врачей, также погиб тяжелораненый военнослужащий азербайджанской армии, рядовой Дашдемиров Хайям Магомед оглы.

В ночь 12 и 14 июля в Товузском направлении азербайджано-армянской государственной границы сохранялась напряженность. В ходе ночных боев наши подразделения, применяя артиллерию, минометы и танки точным огнем уничтожили опорный пункт, артиллерийские установки, автомобильную технику и живую силу на территории воинской части противника. Во время боев погиб военнослужащий азербайджанской армии старший лейтенант Махмудов Рашад Рашид оглы.